На Вінниччині електромонтажника уразило струмом

У м. Бар Вінницької області на підстанції 110 кВ «Бар» електромонтажник отримав 70% опіків тіла через ураження електрострумом.

Про це повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

За попередньою інформацією, 42-річний електромонтажник колективного підприємства «Електропівденьзахідмонтаж-6» 12 березня у складі ремонтної бригади проводив демонтаж електрообладнання на підстанції.

Під час виконання робіт він вирішив самостійно від’єднати перемичку ошиновки між вимикачем 110 кВ та шинним роз’єднувачем. Чоловік наблизився до неізольованої струмопровідної частини і був уражений струмом, в результаті чого отримав 70% опіків тіла.

Теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області створило комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому на Вінниччині від ураження електрострумом через порушення правил монтажу та експлуатації електроприладів загинула 14-річна дівчина.