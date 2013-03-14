У Києві збільшилася кількість нетверезих водіїв маршруток

В столичній Державтоінспекції констатують збільшення числа нетверезих водіїв маршруток у цьому році.

Про це повідомляє прес-служба УДАІ м. Києва.

Так, за їх даними, лише у березні співробітники столичної ДАІ виявили 4 нетверезих водіїв маршруток. Для порівняння в ДАІ наводять дані, що протягом минулого року було виявлено всього два нетверезих водія.

Ці порушення були зафіксовані в рамках цільових профілактичних заходів, спрямованих на виявлення порушень на пасажирському транспорті, яке розпочалось 1 березня і триватиме до кінця місяця.

За 12 днів співробітники Державтоінспекції міста Києва виявила суттєві недоліки в організації роботи пасажирського транспорту. При перевірці інспекторами ДАІ було оглянуто 958 транспортних засобів. Із них 93 визнано технічно несправними, а 39 машин зняли з лінії заборонивши їх подальшу експлуатацію, до усунення виявлених недоліків. Найбільш поширені порушення – встановлення у салонах автобусів додаткових пасажирських сидінь та блокування аварійних виходів. Крім того, виявлено чимало випадків, коли машини виїздили на лінію із зношеними шинами, тріщинами на лобовому склі, несправними світловими приладами.

В ДАІ констатують, що все це свідчить, що стан дисципліни водіїв пасажирського транспорту потребує кардинального поліпшення. На їх думку це підтверджують зокрема і такі показники - під час проведення профілактичних заходів, інспектори ДАІ виявили 552 порушення правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів.

Крім того, цією категорією водіїв було допущено 116 порушень правил під час висадки - посадки пасажирів. До адміністративної відповідальності за перевищення швидкості руху притягнуто 54 водії, за відхилення від встановленого маршруту – 172.

Погіршенню дисципліни водіїв і зокрема перевізників, безумовно сприяє і те, що законодавці відмінили шляхові листи. Тому інспектори ДАІ на лінії навіть не можуть знати скільки часу знаходиться водій на лінії, проходив він медичний огляд перед виїздом чи перевірявся технічний стан машини.

По виявленим недолікам двоє пасажироперевізників вже позбавлено ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів. Крім того, Державтоінспекцією у інстанції, що здійснюють контроль за роботою перевізників, направлено 21 припис для відповідного реагування. Наразі заходи тривають, отже ДАІ Києва і надалі продовжує роботу у цьому напрямку.