На Волині з харчовим отруєнням госпіталізовано 15 осіб

13 березня до ДСНС України надійшло повідомлення, що у Волинській області протягом 5-7 березня з харчовим отруєнням до обласної клінічної лікарні були госпіталізовані 15 осіб, з них двоє дітей.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, діагноз постраждалих - «сальмонельоз».

За даними лікарів, 1 постраждалий перебуває у лікарні з легкою формою захворювання, 14 – середньої тяжкості.

Всі постраждалі побували на одному з заходів у кафе у с. Рованці Луцького району. Джерело захворювання – вживання продуктів принесених замовником з дому (м`ясні, рибні, кондитерські вироби тощо).

Наразі Державною санепідслужбою здійснюється комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації наслідків події, залучені заклади охорони здоров`я, Державна ветфітосанітарна служба.