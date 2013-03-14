У Харкові в лабораторії стався вибух, загинула людина
10:35, 14 березня 2013Новини регіонів
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1 особа госпіталізована
У Харкові в шістнадцятиповерховій будівлі “Інституту з проблем машинобудування ім. Підгорного”, в лабораторії на п’ятому поверсі, під час проведення досліду стався вибух балону електролізної установки без послідуючого горіння.
Як повідомили УНІАН у прес-службі державної служби України з надзвичайних ситуацій, вибух стався учора, 13 березня, о 19-й год.
Внаслідок вибуху 1 особа загинула та 1 особа постраждала, яку в стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до міської лікарні.
Руйнування лабораторії не було.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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