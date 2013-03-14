У Харкові в лабораторії стався вибух, загинула людина

У Харкові в шістнадцятиповерховій будівлі “Інституту з проблем машинобудування ім. Підгорного”, в лабораторії на п’ятому поверсі, під час проведення досліду стався вибух балону електролізної установки без послідуючого горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі державної служби України з надзвичайних ситуацій, вибух стався учора, 13 березня, о 19-й год.

Внаслідок вибуху 1 особа загинула та 1 особа постраждала, яку в стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до міської лікарні.

Руйнування лабораторії не було.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.