Сумщина: центр екстреної меддопомоги на 100% забезпечений

На Сумщині до кінця року центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на 100% забезпечений лікарськими засобами та пально-мастильними матеріалами, зокрема, в 2013 р. на придбання медикаментів з державного бюджету регіону передано субвенцію у розмірі 8 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сьогодні повідомила перший заступник начальника управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Надія Лисенко.

За її словами, наразі в регіоні завершено процес передачі майна на баланс обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, затверджено штат працівників екстреної служби у кількості 1400 осіб.

«Обсяг фінансування центру в поточному році становить 67 мільйонів гривень. Крім того, обласною радою додатково виділено 4 млн. 334 тисячі гривень, із них на створення централізованої диспетчерської – 1 мільйон 334 тисячі гривень», – повідомила Н.Лисенко.

Вона також розповіла, що для розміщення централізованої диспетчерської центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виділено приміщення в Сумській міській станції швидкої медичної допомоги.