Донеччина: через отруєння грибами госпіталізовано 4 осіб

У Донецькій області з отруєнням після вживання грибів госпіталізовано 4 осіб, в тому числі дитину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«О 18.45 13 березня до реанімаційного відділення Маріупольської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом – отруєння токсинами грибів госпіталізовано 4 осіб, із них одна дитина (2008 р.н.), мешканці с. Приовражне Володарського району, які вживали в їжу дикорослі гриби», - йдеться в повідомленні.

Перебіг захворювання госпіталізованих дорослих осіб середнього ступеню тяжкості, дитину у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні Донецька.