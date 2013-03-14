На Чернігівщині чоловік вчинив замах на вагітну жінку

Чернігівщині чоловік порізав вагітну жінку, її ненароджена дитина загинула.

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв`язків Управління МВС в області.

Як йдеться в повідомленні, до чергової частини Борзнянського райвідділу УМВС України в Чернігівській області 11 березня надійшла інформація від лікаря "швидкої допомоги" про те, що до реанімації центральної районної лікарні з місця проживання доставлена 22-річна місцева жителька з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Жінка перебувала на шостому місяці вагітності.

Під час хірургічної операції дитину врятувати не вдалося.

Виїздом на місце пригоди слідчо-оперативної групи та керівництва райвідділу було встановлено, що тілесні ушкодження жінці завдав 37-річний житель Борзни.

Підозрюваний з місця скоєння тяжкого злочину втік, але через декілька годин був затриманий оперативниками та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частиною 2 пункту 2 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала в стані вагітності) - карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура області. Справа кваліфікується як замах на вбивство вагітної жінки.