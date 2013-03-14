Під Києвом міліція вилучила більш як 4,5 т небезпечної риби

Під Києвом міліція вилучила більш як 4,5 тонни небезпечної для вживання риби, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

Зазначається, що працівники відділу ветеринарної міліції Київського обласного міліцейського главку під час оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції, на одному з рибопереробних підприємств в смт Бородянка, що на Київщині, в морозильній камері виявили більше трьох тонн риби в асортименті без будь-якого маркування. Згідно з наданих керівником документів, ветеринарних свідоцтв та якісних посвідчень, продукція туди надійшла в охолодженому вигляді, а термін її придатності на момент перевірки закінчився. Окрім цього, в складському приміщені для готової продукції цього ж підприємства в картонних коробках зберігалося 380 кілограмів в’яленої риби без маркування.

Згідно з експертними висновками спеціалістів Київської обласної регіональної лабораторії, ця риба є небезпечною для вживання. Приписом дану продукцію на суму близько 72 тисячі гривень було вилучено з обігу та утилізовано.

На начальника виробництва, згідно зі ст. 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складено протокол та винесено постанову на суму 306 грн.

В іншому випадку на одному з підприємств Бориспільського району працівники ветеринарної міліції виявили та направили на утилізацію більше тонни тріски на суму 28 тисяч гривень. Рибу було привезено на територію України з Норвегії з метою подальшої реалізації. За результатами лабораторних досліджень, тріска була заражена гельмінтами, які можуть паразитувати і в тварині, і в людині.

Виявлені більш як 4,5 тонни небезпечної для здоров’я риби знищено, повідомили у міліції.