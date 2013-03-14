У Тернополі відмінили заняття в школах у п`ятницю, 15 березня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, відповідний наказ сьогодні видала начальник міського управління освіти, з ним ознайомлено усіх директорів шкіл міста.

У наказі вказано, що навчання відміняється у зв’язку з прогнозованими аномальними опадами 15 березня.

Разом із тим дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.

Міський голова Тернополя Сергій Надал також видав розпорядження про переведення комунальних служб міста в посилений режим, підготовлено усю наявну снігоочисну техніку. Тернопільська міська рада також закликала власників транспортних засобів без нагальної потреби не виїжджати завтра на автошляхи.

У прес-службі мерії зауважили, що згідно з прогнозом Гідрометцентру ввечері 14 березня та впродовж доби 15 березня аномальний циклон, який останніми днями паралізував усю Європу, зумовить на Тернопільщині сильні опади у вигляді мокрого снігу з переходом у сніг, а також хуртовини. На дорогах очікуються снігові замети.