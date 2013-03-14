У Києві можна безплатно пройти діагностику туберкульозу

У Києві обстежуватися на мобільному флюорографі можна з 19 по 28 березня 2013 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом (24 березня) Фонд у рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» надає можливість жителям і гостям Києва зробити безплатну флюорографію і дістати консультацію лікаря-фтизіатра. Перевірятися можна в пересувному цифровому флюорографі, наданому медичним центром «Медеор», який у 5-10 разів менше опромінює людину порівняно з традиційними плівковими апаратами. Таке обстеження дає можливість раннього виявлення захворювань легенів, включаючи туберкульоз, а також інших патологій грудної клітки. Виявлення хвороби на ранніх стадіях допомагає вчасно призначити лікування, що є запорукою успішного одужання.

Фонд Ріната Ахметова вже четвертий рік поспіль реалізовує ініціативу з безплатного обстеження на мобільному флюорографі. Вона засвідчила свою ефективність у виявленні підозр туберкульозу в місцях скупчення представників «груп ризику», зокрема, на вокзалах. Наприклад, торік протягом двох тижнів було виявлено 14 випадків туберкульозу, серед яких 10 – активної форми.

«Ми пропонуємо всім, хто через різні причини не може потрапити до лікаря, скористатися цією можливістю і обстежитися, зробити скринінг грудної клітки. Адже це добрий спосіб на ранній стадії виявити захворювання легенів, включаючи і туберкульоз. А якщо когось турбує тривалий кашель більш трьох тижнів – це повинно стати сигналом, що вам потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря. Роль профілактики дуже важлива, адже легше запобігти хворобі, аніж потім з нею боротися», – зазначила Марія Маковецька, керівник відділу адвокації, комунікації і соціальної мобілізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні».

Анонімне, швидке і безплатне обстеження може пройти кожен охочий. Цифровий флюорограф працюватиме в Києві з 9:00 до 18:30 за такими адресами:

19 і 20 березня - Південний залізничний вокзал (вул. Георгія Кирпи);

21, 23 і 24 березня - біля Головпоштамту (вул. Хрещатик, 22);

22 березня – біля Солом’янської районної держадміністрації (просп. Повітрофлотський, 41);

25 і 26 березня - автостанція «Дачна» (просп. Перемоги, 142);

27 і 28 березня - центральний автовокзал (просп. Науки, 1/2);

Офіційне відкриття акції за участю співробітників програми «Зупинимо туберкульоз» відбудеться 19 березня, о 10:00 біля входу в будівлю Південного залізничного вокзалу.