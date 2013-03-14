На базі Київського пансіонату запрацює хоспісне відділення

На базі Київського геріатричного пансіонату у вересні поточного року запрацює хоспісне відділення європейського зразка, розраховане на 20 місць.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Віктора Коржа.

Передбачено також, що вже до 1 червня 2013 року у пансіонаті запрацює відділення тимчасового перебування.

Як зазначив В.Корж, у столиці проживає досить велика кількість мешканців, які потребують особливої уваги та спеціального медичного догляду.

“Наразі вимогою часу є розвиток паліативної медицини і хоспісної допомоги. Саме тому вже у вересні цього року у Київському геріатричному пансіонаті запрацює сучасне хоспісне відділення, яке дозволить поліпшити ситуацію, що у склалася та покладе початок масштабній роботі у цьому напрямі », – зазначив В.Корж.

Як зазначають в КМДА, міський геріатричний пансіонат є стаціонарною соціально-медичною установою для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Загалом пансіонат розрахований на проживання 252 підопічних. Наразі час у закладі проживає 185 осіб, в тому числі 73 ветерани війни.

Мешканці пансіонату забезпечені чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним, а також одягом, взуттям тощо.

Підопічні установи отримують цілодобове медичне обслуговування. В пансіонаті функціонують кабінети лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапії, функціональної діагностики, спелеотерапії, лабораторія, аптека.

Зараховуються до пансіонату мешканці Києва за путівкою Департаменту соціальної політики. Приймаються на повне державне утримання громадяни похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди І і II груп, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким не протипоказано перебування в пансіонаті та які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати.