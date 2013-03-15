Центральна столична аптека №1 не закривається

В Київській міській державній адміністрації запевняють, що Центральна комунальна аптека №1 залишиться в приміщенні на вулиці Володимирській, 51/53, і лише ущільниться на другому поверсі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА, пояснивши, що аптека відмовилась від частини приміщення на другому поверсі з метою зменшення суми орендної плати, яку сплачує КП “Фармація”, до мережі якого належить аптека, балансоутримувачу площ - державному житлово-комунальному підприємству НАН України.

В “Фармації” зазначають, що орендують приміщення на вул. Володимирській на підставі договору оренди від 16 березня 2011 року. Щомісячна плата за оренду складала відповідно до договору близько 192 тис. грн, але за кожен наступний місяць корегувалася на індекс інфляції.

“На неодноразові звернення до ДЖКП НАН України щодо зменшення розміру орендної плати КП “Фармація” відповіді не отримала. З метою пошуку шляхів зменшення суми орендної плати “Фармація разом з ДЖКП НАН України відпрацювала можливість розмежувати другий поверх приміщення аптеки №1”, - йдеться в поясненні “Фармація”, що надано УНІАН.

Також інформується, що будівельні роботи із розмежування були завершені в грудні 2012 року. Після цього між ДЖКП НАН України та КП “Фармація” було укладено додаткову угоду оренди, відповідно до якої, сума за оренду становить 82 тис. грн на місяць.

“Таким чином звільнення КП “Фармація” частини другого поверху нежитлового приміщення за адресою вул. Володимирська 51/53, дозволило залишити аптеку за вказаною адресою, при цьому не скоротивши функціонального і соціального навантаження, та зменшило орендну плату майже на 110 тис. грн на місяць”, - запевняють в “Фармації”, також звертаючи увагу, що наразі підприємство не має жодного відношення до звільнених площ і не погоджувало розміщення будь-яких закладів на них.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 березня, депутат із фракції “УДАР” у Київраді Олексій Давиденко поінформував, що направив депутатський запит до прокуратури Києва з вимогою провести перевірку законності розміщення закладу харчування у приміщенні на вулиці Володимирській, 51/53, яке займала Центральна комунальна аптека №1.

За інформацією О.Давиденка, в зазначеному приміщенні відкривається варенична, про що свідчать відповідні рекламні банери на будівлі.

Депутат заявив, що знищення аптеки позбавить пенсіонерів і незахищених верств населення можливості отримувати пільгові ліки у середмісті Києва, адже центральну аптеку знало і користувалося її послугами не одне покоління киян.