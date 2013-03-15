Житомирщина: двох малолітніх братів викрали цигани?

Родичі двох зниклих малолітніх братів із Радомишльського району Житомирщини занепокоєні ходом пошуків дітей.

Як повідомила кореспонденту УНІАН бабуся хлопчиків Юля Рязанова, "вчора у Радомишлі місцеві жительки бачили, як цигани водили власних дітей, що просять милостиню, і серед цих циганчат упізнали білявих діток, дуже схожих на наших зниклих братів, фотографії яких поширені по Радомишлю".

" Схожих на наших двох зниклих хлопчиків діток, що ходили біля школи, помітили одразу дві жінки, не одна, і ми одразу ж зателефонували у міліцію",- сказала Ю. Рязанова.

При цьому вона повідомила, що разом із знайомими після цього марно обшукала ті місця, де нібито бачили діток, схожих на її онуків. Бабуся зниклих дітей також висловила занепокоєння тим, що на її думку, дітей погано шукають. Вона розповіла, що кілька разів зверталася до різних екстрасенсів з фотографіями дітей.

" Жоден нам не сказав, що дітей вже немає, усі стверджують, що вони живі", - зазначила Ю. Рязанова." Треба, аби їх краще і швидше шукали",- додала вона.

Цю ситуацію УНІАН прокоментувала працівник сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук. Вона повідомила, що пошуки зниклих дітей не припинялися, а міліція вживає усіх заходів , аби встановити місцезнаходження зниклих братиків. Коментуючи занепокоєння родичів дітей, вона зазначила, що у таких випадках рідня часто ображається на правоохоронців і вимагає від них посилених дій та пошуків.

" Дітей шукають, міліція зробить усе можливе, аби допомогти родині і знайти дітей", - сказала О. Номерчук.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого о 21:00 до служби цивільного захисту в Радомишльському районі надійшло повідомлення про те, що в селі Глиниця зникли двоє хлопчиків, 2008 та 2009 років народження. Пошуки, що були розпочаті в той же день, виявилися безуспішними.