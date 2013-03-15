У Житомирі не працює третина ліфтів

У Житомирі через аварійну ситуацію на електричних мережах не працювала третина ліфтів, через їх раптову зупинку довелося рятувати 46 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Житомирської міської ради.

Згідно повідомлення Управління житлового господарства міської ради, сьогодні близько 11.00 год. у зв’язку з аварійною ситуацією на електричних мережах у Житомирі без електроживлення залишились мікрорайони Богунія та Крошня, а також частково мікрорайони, які межують з ними.

Ситуація, що склалася призвела до одночасної зупинки 359 ліфтів, якими обладнані будинки багатоповерхової забудови вказаних мікрорайонів міста.

"Таким чином у місті зупинена понад третина ліфтів від загальної кількості, що перебувають на балансовому обліку КВЖЕРПів та ЖБК",- йдеться у повідомленні.

Сьогодні з 11.00 до 13.00 години посилені екіпажі аварійних бригад ліфтових організацій визволили із зупинених ліфтів Житомира загалом 46 чоловік.

Різка зупинка роботи ліфтів та перепади в напрузі призвели до виходу із ладу окремих вузлів та деталей, які в подальшому потребуватимуть ремонту або заміни. Кількість таких ліфтів зараз уточнюється.

Наразі в обласному центрі ведуться відновлювальні роботи з ліквідації аварійної ситуації на електричних мережах.