На Івано-Франківщині значно ускладнено рух транспорту

Через інтенсивний снігопад на території Івано-Франківської області значно ускладнений рух транспортних засобів, опади не припиняються.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Для розчистки доріг від снігу та попередження заторів в русі службою автомобільних доріг Івано-Франківської області за погодженням з ДАІ введено тимчасове обмеження на рух транзитного вантажного транспорту на наступних ділянках автомобільних доріг:

М-12 «Стрий – Тернопіль – Кіровоград - Знам`янка» км 44-76;

Н-09 «Мукачеве – Львів» км 249-388;

Н-10 «Стрий-Чернівці – Мамалига» км 18-129;

Н-18 «Івано-Франківськ – Тернопіль» км 0–30.