На Івано-Франківщині значно ускладнено рух транспорту
12:38, 15 березня 2013Новини регіонів
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Через снігопад
Через інтенсивний снігопад на території Івано-Франківської області значно ускладнений рух транспортних засобів, опади не припиняються.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Для розчистки доріг від снігу та попередження заторів в русі службою автомобільних доріг Івано-Франківської області за погодженням з ДАІ введено тимчасове обмеження на рух транзитного вантажного транспорту на наступних ділянках автомобільних доріг:
М-12 «Стрий – Тернопіль – Кіровоград - Знам`янка» км 44-76;
Н-09 «Мукачеве – Львів» км 249-388;
Н-10 «Стрий-Чернівці – Мамалига» км 18-129;
Н-18 «Івано-Франківськ – Тернопіль» км 0–30.
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