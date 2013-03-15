У Житомирі через епідемію грипу призупинено навчання

У Житомирі через епідемію грипу відсьогодні призупинено навчальний процес у загальноосвітніх навчальних закладах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської міської ради, пославшись на відповідне розпорядження Житомирського міського голови Володимира Дебоя від 14 березня, яке сьогодні оприлюднене на сайті міськради.

Таке рішення прийнято через збільшення у Житомирі кількості захворювань на ГРВІ та грип.

Таким чином, у Житомирі відсьогодні закрили школи, позашкільні навчальні заклади та 1-4 класи навчально-виховних комплексів при дитячих садках на карантин із 15 по 24 березня. Оскільки 25 березня розпочинаються весняні канікули, діти вийдуть на навчання 1 квітня.

Представник прес-служби міськради уточнила, що через карантин додаткових занять у школярів після канікул не планують.

На період епідемії в Житомирі також заборонено проведення культурно-масових та розважальних заходів серед дітей.