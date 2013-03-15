У Криму до понеділка оголошено штормове попередження

Кримське управління ДCНС оголосило на п‘ятницю-неділю, 15-17 березня, штормове попередження в регіоні через прогнозоване різке погіршення погоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі рятувального відомства, 15-16 березня в Криму очікується посилення швидкості південного вітру до 20 м/с, місцями 25 м/с, сильні зливи.

16-17 березня синоптики обіцяють похолодання, температура повітря вночі знизиться до плюс 1° – мінус 4°, вдень плюс 4-9° .

Зі свого боку, Державтоінспекція звертається до водіїв із проханням бути обережними на дорогах Криму.

«Погода поки що зовсім не весняна - не варто забувати про правила керування автомобілем в умовах недостатньої видимості», - заявили в ДАІ.