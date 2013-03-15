Вінниччина: двоє дітей отруїлися ковбасою
13:25, 15 березня 2013Новини регіонів
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У тяжкому стані в реанімації
У місті Бар Вінницької області госпіталізовано двоє дітей, які у тяжкому стані перебувають в реанімації через харчове отруєння.
Як повідомили УНІАН у ДСНС у Вінницькій області, 14 березня з міста Бар надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення районної лікарні доставлено двох дітей 4-ох та 5-ти років з діагнозом «отруєння».
Зі слів батьків, діти їли ковбасу. Після чого вони стали себе погано почувати.
На даний час стан дітей важкий.
Остаточні висновки щодо причин отруєння встановлюють фахівці.
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