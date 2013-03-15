Вінниччина: двоє дітей отруїлися ковбасою

У місті Бар Вінницької області госпіталізовано двоє дітей, які у тяжкому стані перебувають в реанімації через харчове отруєння.

Як повідомили УНІАН у ДСНС у Вінницькій області, 14 березня з міста Бар надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення районної лікарні доставлено двох дітей 4-ох та 5-ти років з діагнозом «отруєння».

Зі слів батьків, діти їли ковбасу. Після чого вони стали себе погано почувати.

На даний час стан дітей важкий.

Остаточні висновки щодо причин отруєння встановлюють фахівці.