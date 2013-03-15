На Луганщині згорів автобус
13:30, 15 березня 2013Новини регіонів
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Пасажири не постраждали
У м. Алмазне (Луганська область) у четвер, 14 березня, о 13.30 біля будинку по вул. Сєрого сталося задимлення й займання моторного відсіку пасажирського автобуса марки "ПАЗ-3205", що слідував за маршрутом Алмазне-Стаханов.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області.
Внаслідок пожежі автобус повністю знищено вогнем. Постраждалих немає. У салоні перебували 10 пасажирів, які вчасно вийшли. Причини пожежі встановлюються.
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