На Закарпатті замерз нелегал зі Шрі-Ланки

14 березня 2013 року, близько 22 години, прикордонний наряд відділу «Новоселиця», що на Закарпатті високо у горах, за 50 метрів від лінії державного кордону, виявив трьох осіб без документів.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації державної прикордонної служби України.

Невідомі були легко одягнуті і тому потерпали від сильного переохолодження. Зважаючи на складні погодні умови: шквальний вітер, температуру повітря – 5, сніговий покров понад 70 см та ожеледицю, в силу особливостей рельєфу гірської місцевості дістатися службовим автомобілем до місця виявлення невідомих осіб резерви від прикордонного підрозділу не змогли. Тому було прийнято рішення про відправити назустріч групі три прикордонні наряди із теплими речами та засобами першої медичної допомоги. Окрім цього, була викликана карета швидкої з Перечинської центральної районної лікарні.

Під час руху до найближчого населеного пункту один із нелегалів знепритомнів. Прикордонники надали йому першу медичну допомогу, однак до населеного пункту непритомного довелося нести на руках. Лікарі швидкої констатували смерть невідомого, ймовірно, від переохолодження. Ще двоє затриманих у тяжкому стані були доставлені на руках до відділу прикордонної служби, де медики надали їм необхідну допомогу. Наразі затримані перебувають у тяжкому стані.

Під час попереднього опитування встановлено, що невідомі – громадяни Шрі-Ланки, мали намір нелегально потрапити до однієї з країн ЄС. Перетнути кордон їм допомагали провідники, ймовірно, із місцевих жителів найближчих населених пунктів.

Наразі прикордонники проінформували про подію правоохоронні органи Закарпатської області. Розпочато слідчі дії.