Львівщина: хуртовина знеструмила повністю 47 населених пунктів

У Львівській області через хуртовину знеструмлено повністю 47 населених пунктів та 13 частково.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ "Львівобленерго”, на даний час є інформація про те, що внаслідок негоди знеструмлено 11 ліній електропередачі 6-10кВ повністю та 7 частково.

„У результаті без електропостачання залишилося 47 населених пунктів повністю та 13 частково у Кам’янка-Бузькому, Золочівському, Бродівському, Жовківському, Буському, Мостиському, Радехівському, Сокальському, Яворівському, Дрогобицькому, Стрийському та Старосамбірському районах області. Внаслідок негоди ускладнений доїзд аварійно-відновлювальних бригад до підстанцій та місць пошкоджень ліній електропередачі”, - зазначається у повідомленні.