На Закарпатті вчителька побила 5-класника по голові

До лікаря-травматолога Виноградівської центральної районної лікарні звернувся п’ятикласник після того, як вчителька двічі вдарила його по голові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні, 14 березня цього року до правоохоронців надійшло повідомлення від лікаря-травматолога Виноградівської ЦРЛ, який заявив, що до них за медичною допомогою звернувся 11-річний учень 5 класу однієї зі шкіл Виноградівщини.

Лікарі діагностували в учня забій м’яких тканин голови.

Як встановили правоохоронці, вчителька української мови на уроці вдарила хлопця двічі по голові, спричинивши таким чином легкі тілесні ушкодження.

Наразі за даним фактом триває слідство, уточнили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Прокуратурою Виноградівського району взято на контроль хід досудового розслідування за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень учню 5 класу (ч.1 ст.125 ККУ). Покарання за дане правопорушення - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до 200 годин або виправні роботи на строк до 1 року.

Дані про це кримінальне правопорушення занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове слідство.