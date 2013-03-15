На Волині зі снігових заметів витягнули 5 «швидких»

У Волинській області рятувальники сьогодні надали допомогу уже понад 200 громадянам, а зі снігових заметів витягнули 87 транспортних засобів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, протягом сьогоднішнього дня підрозділи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області уже понад 20 разів виїжджали для надання допомоги учасникам дорожнього руху.

Зокрема, у 10-ти районах області рятувальники відбуксирували з кюветів та заметів загалом 5 автомобілів швидкої медичної допомоги, в яких перебували 2 вагітних жінки, а також тяжкохвора малолітня дитина; а також 5 автобусів, 64 легкових автомобілі, 6 вантажівок, 2 трактори.

До рятувальних заходів залучили понад 20 одиниць рятувальної спеціальної та інженерної техніки з підвищеною прохідністю підрозділів державних пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувального загону.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, у зв’язку зі складними погодними умовами, на вулицях міста цілодобово працює снігоприбиральна техніка. Сьогодні очищає дороги від снігу 28 спецавтомобілів, які працюватимуть і вночі.

Зважаючи на різке погіршення метеоумов, управління ДСНС України у Волинській області радить громадянам утриматись від використання приватного транспорту.