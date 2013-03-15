На Тернопільщині рятувальники доставили в лікарню породіллю

На Тернопільщині рятувальники надали допомогу породіллі, яка потребувала негайної лікарської допомоги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України, автомобіль швидкої медичної допомоги, який віз жінку, застряг у снігових заметах поблизу села Вербів Бережанського району. Рятувальники за допомогою спецтехніки доставили медиків та жінку до Бережанської центральної районної клінічної лікарні.

Окрім цього поблизу села Жизномир у Бучацькому районі працівники ДСНС дістали з узбіччя маршрутний автобус, у якому перебувало 7 пасажирів.

Загалом, за даними обласної ДСНС, станом на 15 год. відбуксировано понад 50 автомобілів, врятовано 100 людей.

Через снігові замети обмежений проїзд до 25 населених пунктів, 39 пунктів опинилися без електроенергії.