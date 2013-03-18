Під час Масляної чоловік зірвався з «Крижаного стовпа»

Вчора у Сумах в міському парку імені Івана Кожедуба відбувалися традиційні святкування останнього дня Масляної, під час яких чоловік зірвався з «Крижаного стовпа».

Як передає кореспондент УНІАН, за багаторічною традицією головним атрибутом Масляної в місті був атракціон «Крижаний стовп», на якому багато сумчан боролися за цінні призи, що висіли на самому його вершечку.

Сьогодні для одного з сумчан лазіння на стовп закінчилося сумно. Чоловік, на вигляд більше сорока років, вирішив також позмагатися з молодшими хлопцями за призи. Спочатку він упевнено підійшов до стовпа, розім`явся, а потім поволі, але упевнено поліз вгору. До вершини стовпа підіймався близько трьох хвилин, іноді зупиняючись, щоб відпочити. І коли він вже наблизився на вершині стовпа до одного з конвертів з назвою призів і потягнувся рукою за ним, зірвався і полетів вниз. Присутні медики надали допомогу потерпілому і доправили його до лікарні.

Після цього інциденту на «Крижаний стовп» продовжили лазити інші учасники.