У торговому центрі під Києвом прогриміли вибухи

У м. Вишгород Київської області в будівлі по вул.Шкільна, де розміщується торговий центр «Сяйво», в неділю прогриміли два вибухи з подальшим займанням.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, очевидці події заявляють, що перед спалахом в приміщенні супермаркету чули дві хлопки. Чи були це вибухи, в міліції поки що сказати не можуть.

«За попередньою інформацією, були два хлопки, потім почалася пожежа. Зараз її ліквідовано», - зазначили в обласному главку.

Правоохоронці повідомили, що у момент пожежі постраждали двоє працівників хімчистки, прилеглої до торгового центру. Одна людина одержала опіки, її госпіталізували, другий постраждалий в госпіталізації не має потребував. Разом з тим, з міліції допускають, що опіки працівник хімчистки міг одержати від кип`ятку, а не полум`я.

Зараз на місці події працюють вибухотехніки та оперативно-слідча група.

«Що стало причиною пожежі – поки не відомо. Або це технічна несправність, або мав місце людський чинник», - підкреслили у ВГЗ ГУ МВС.