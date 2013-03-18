На Тернопільщині вивільнили із заметів понад 90 автомобілів

На Тернопільщині минулої доби рятувальники вивільнили зі снігових заметів 93 одиниці автотранспорту, в яких перебувало 132 особи.

Як повідомили кореспондента УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, до вивільнення автотранспорту із заторів, доставки бригад «швидкої» допомоги до населених пунктів, евакуації людей із заблокованих автомобілів було залучено 35 одиниць техніки та 118 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів.

Крім того, вночі рятувальники доправили до пологового будинку породіллю. До чергового ДСНС звернувся житель хутору Теофіпілка Тернопільського району, який повідомив, що у його дружини розпочалися перейми, при цьому «швидка» не може до них доїхати через замети на дорогах. Рятувальники на машині підвищеної прохідності виїхали вночі на хутір та за 20 хв доставили жінку в пологовий будинок, де вона народила сина. Вдячні батьки вирішили назвати сина іменем одного з рятувальників.