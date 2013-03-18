Сумщина: 43-річна жінка убила новонароджену доньку

У Путивльському районі Сумської області жінка вбила новонароджену дитину.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі громадських зв’язків УМВС України в Сумській області.

Як наголошується в повідомленні, 43-річна жінка, яка мешкає в одному з селищ Путивльського району, народила дівчинку за місцем проживання, не вдаючись до допомоги медиків. Потім породілля вчинила вбивство новонародженої і закопала дитину на території свого домогосподарства.

За її словами, вона вирішила, що дитина померла. Проте труп незабаром виявили правоохоронці, і після проведеної експертизи було встановлено, що причиною смерті дитини стало переохолодження.

За фактом вчиненого злочину порушено кримінальну справу.