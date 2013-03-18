Полтавщина: 9-річна дівчинка потонула у ванні

У селищі Велика Багачка (Полтавська обл.) 9-річна дівчинка, учениця 3-го класу, потонула у ванні.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За даними міліції, дві третьокласниці гралися в будинку однієї з дівчаток. Дівчатка спочатку грали в кімнаті, а потім вирішили піти до ванної кімнати. Вони самі набрали воду у ванну і почали купатися. Коли мама зазирнула подивитися, що роблять діти, то побачила їх у воді без ознак життя. 37-річна жінка кинулася рятувати доньку і викликала «швидку допомогу». Власну дитину матері вдалося повернути до життя, але друга дівчинка померла в реанімації районної лікарні. За даним фактом міліція відкрила кримінальне провадження.