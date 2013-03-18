Житомирщина: підтоплено станція "швидкої" та дитячі садки

На Житомирщині за останню добу у різних районах області підтоплено кілька будинків, хлібзавод, станцію швидкої допомоги, два садочка і будинки культури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій, вчора рятувальниам області надійшло повідомлення про підтоплення 12 присадибних ділянок у селищі Романів. На місце події виїхала комісія з представників влади та рятувальників. Вона встановила, що внаслідок сильного дощу та різкого танення снігу зливові каналізації переповнилися талою водою та не встигають відводити воду.

Завдяки проведеним заходам там вдалося частково усунути підтоплення. Ще кілька домогосподарств області залишаються підтопленими, там рятувальники наразі відкачують воду, зазначили в ДСНС.

Загалом за останню добу оперативно-рятувальні служби області зареєстрували 24 звернення про надання допомоги населенню та іншим службам у відкачуванні води з приватних садиб та об‘єктів.