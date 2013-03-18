Одещина: 9-класниця ледь не народила на уроці

У Ширяївському районі Одеської області 9-класниця ледь не народила на уроці.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в управлінні охорони здоров`я Одеської обласної держадміністрації.

За його словами, 15-річна жителька сіла Качурівка на початку березня почала народжувати на уроці, не розуміючи, що з нею відбувається.

Школа знаходиться в сусідньому селі Чогодарівка.

«Неповнолітня поскаржилася на біль у животі вчительці, з подачі якої до школи запросили матір дитини. Вона й відвела доньку до лікарні, де лікар констатував передпологові перейми», - сказало джерело.

Ні вчителі, ні батьки юної породіллі не підозрювали про вагітність школярки. Не виключено, що це викликано фізіологічними особливостями 9-класниці. «Вона – маленька, худенька», - сказало джерело.

За його даними, школярка народила здорову дівчинку. Встановлений і батько немовляти, від дитини він не відмовляється.

Породілля з багатодітної сім`ї.

Водночас, у Ширяївській райадміністрації не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. До Чогодарівської сільської ради кореспонденту УНІАН додзвонитися не вдалося – не відповідав службовий телефон.