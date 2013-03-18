У Житомирі родина отруїлася невідомою речовиною

У Житомирі родина з чотирьох чоловік, серед яких двоє малолітніх дітей, отруїлася невідомою речовиною.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, вчора, 17 березня, у Житомирі четверо людей: батько, мати та їхні двоє дітей – 2010 та 2005 років народження одночасно відчули слабкість. Батько родини об 11:30 зателефонував у «швидку». Прибулі за викликом медики госпіталізували дорослих до реанімаційного відділення Центральної міської лікарні №2, дітей - до реанімаційного відділення Житомирської міської дитячої лікарні. Після отримання невідкладної допомоги дорослі відмовилися від госпіталізації. Наразі їхньому життю і здоров’ю нічого не загрожує. Натомість діти поки й досі перебувають у лікарні на лікуванні.

Чим саме отруїлася родина, наразі з’ясовують спеціалісти.

