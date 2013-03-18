«Коричневий дощ» на Запоріжжі "прийшов" із Африки

Причиною дивного «коричневого дощу», що викликав паніку в Запорізькій області ввечері 15 березня, став циклон із Африки.

Про це повідомляє управління з питань преси та інформації облдержадміністрації з посиланням на слова головного санітарного лікаря області Анатолія Севальнєва на апаратній нараді в Запорізькій ОДА, що відбулася сьогодні, 18 березня.

«Дощ, дійсно, йшов з піском, який, швидше за все, був принесений до нас із Сахари циклоном. У ніч на 15 березня була аномально висока температура, а у п`ятницю при охолоджуванні йшли опади, разом з якими на землю випадали піщинки з Африки», - сказав А.Севальнєв.

У офіційному повідомленні Запорізької ОДА також підтверджується інформація, раніше озвучена обласним управлінням ДСНС, що ніяких відхилень в стані навколишнього середовища у зв`язку з незвичайними опадами на території Запорізького регіону не зафіксовано.

«Коричневий дощ, який пройшов у Запоріжжі 15 березня, не представляє загрози для населення. В результаті перевірок, проведених державною санітарно-епідеміологічною службою Запорізької області, не виявлено ніяких забруднень навколишнього середовища», - говориться в повідомленні ОДА.

Як повідомляв УНІАН, увечері 15 березня в Запорізькій області, а також у Нікополі, Дніпропетровську і Севастополі пройшов дощ незвичайного кольору.

Люди, які потрапили під нього, відзначали, що краплі мають дивний буро-коричневий колір, що чітко видно на одязі та автомобілях. «Дивний дощ» став приводом для появи чуток про нібито екологічну катастрофу.