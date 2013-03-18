У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип

Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві інформує: за одинадцятий календарний тиждень поточного року (11-17 березня 2013 р.) зареєстровано 29 151 хворий на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 103,6, що нижче епідемічного порогу в 1,7 раза (епідпоріг на 11-му тижні – 180,2 ).

Фахівці зазначають, що, порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зростання захворюваності на 36%, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Загалом з 1 січня до 17 березня 2013 року у вірусологічній лабораторії міста проведено 313 досліджень зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, виявлено 17 позитивних результатів респіраторно-синцитиального вірусу. 55 досліджень зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ було зроблено методом полімеразно-ланцюгової реакції, ідентифіковано 22 віруси грипу А.

У Департаменті охорони здоров’я нагадують і наголошують, що грип – вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Частіше на грип хворіють діти, але серед смертельних випадків грипу – 90% припадає на людей, старших 60-65 років. Грип є набагато небезпечнішим, у порівнянні з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може призвести до смерті хворого. Також нерідко внаслідок ускладнень грипу розвивається серцева недостатність. Грип дуже легко передається в радіусі 2 метрів від людини до людини, коли хворий кашляє, чхає чи просто розмовляє. Особа, що хворіє навіть легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів – це, в середньому, 7 днів.

Проте, уникнути зараження грипом можна навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих правил: уникати скупчень людей – аби зменшити ймовірність контактів із хворими людьми, у разі необхідності користуватися одноразовими масками, щоб захистити себе чи оточуючих від зараження, регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання, повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми. Крім того, необхідно часто мити руки з милом або обробляти їх дезінфікуючим гелем із вмістом спирту. Адже найчастіше інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких люди торкаються руками.