У західних областях продовжують розчищувати автодороги

У трьох західних областях України продовжуються роботи з розчищення доріг місцевого значення.

Як повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій, продовжуються роботи з розчищення доріг місцевого значення у трьох західних областях України, де немає проїзду до 18 н.п. у Львівській області та ускладнено проїзд до 108 н.п. (із них у Волинській – до 42 н.п. та у Тернопільській – до 66 н.п.).

За інформацією Державного агентства автомобільних доріг України, проїзд на автодорогах державного та регіонального значення забезпечено.

Відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до 1225 н.п. (у Рівненській та Івано-Франківській областях - повністю).