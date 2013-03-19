Донеччина: поновлено права інваліда 1-ї групи

У Краматорську Донецької області після втручання прокуратури були поновлені права інваліда 1-ї групи - миротворця ООН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Краматорська, під час проходження чергового медичного обстеження медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) Краматорська при видачі індивідуальної реабілітаційної карти інваліду 1-ї групи, колишньому миротворцю ООН не вказала пільги, що належать йому за законом, а саме - сторонній догляд, особу, що супроводжує, а також реабілітацію в госпіталях і санаторіях.

За ініціативою прокуратури Краматорська Донецький обласний центр медико-соціальної експертизи провів перевірку за цим фактом, під час якої порушення прав інваліда підтвердилося.

Після додаткового огляду фахівцями обласної МСЕК група інвалідності чоловікові було підтверджено, йому видано нову індивідуальну програму реабілітації, якою передбачено право на додаткові пільги.

За результатами проведеної перевірки до дисциплінарної відповідальності притягнуто посадовця Краматорської МСЕК.