У Сімферополі депутат збив на смерть хлопчика

У Сімферополі міліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участю депутата від Партії регіонів, у результаті якого загинув 7-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС в Автономній Республіці Крим, аварія сталася 15 березня на перехресті вулиць Гоголя і Героїв Аджимушкая, в районі пішохідного переходу. Семирічна дитина, яка раптово вибігла на дорогу, загинула внаслідок наїзду автомобіля «Шкода-Октавіа».

За інформацією міліції, дружина водія викликала на місце пригоди «швидку допомогу» і ДАІ, намагалася надати постраждалому першу допомогу. Отримані дитиною травми виявилися несумісними з життям, хлопчик помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Розслідування проводиться за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

На відео, яке з`явилося днями в Інтернеті, показаний водій машини. «Потихеньку почав набирати швидкість, дивлюся: вискочила жінка з дитиною - прямо на капот. Я нічого не зрозумів, по гальмах, дитина з жінкою падають мені під колесо. Ми загальмували, вискочили, дружина схопила її, почала надавати першу медичну допомогу, зупинили кров, викликали швидку, викликали міліцію. Я в шоці, нічого не можу зрозуміти. Це жахлива ситуація», - говорить він.

Джерело в правоохоронних органах повідомило УНІАН, що машиною керував депутат Київської райради Сімферополя, обраний від Партії регіонів, 64-річний Віктор М.