Столичних водіїв закликають бути уважними та обережними

Столичне управління Державтоінспекції у зв’язку з погіршенням погодних умов закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, за інформацією гідрометеоцентру, 19-20 березня в столиці спостерігатиметься зниження температури повітря, а саме очікується від 3..5 до -2..-4 градусів. Також прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, що може призвести до появи ожеледиці, а це ускладнить рух транспорту та пішоходів.

Щоб уникнути ризику потрапити в ДТП, Державтоінспекція радить водіям бути уважними при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об`їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», а зупинятися і пропускати людей, які переходять дорогу. Також необхідно своєчасно перевіряти технічний стан транспортних засобів, а також не залишати автомобілі у місцях, де вони заважатимуть нормальному руху.

Державтоінспекція міста звертає увагу водіїв на особливості керування транспортними засобами в умовах мряки, дощу, снігу тощо. У зв’язку з цим столична ДАІ закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості - рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до втрати контролю над автомобілем.