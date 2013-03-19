Сумщина: стартувала акція зі збору коштів онкохворим дітям

На Сумщині стартувала спільна акція обласної державної телерадіокомпанії та Сумської єпархії УПЦ «До Світлого Дня - світлі вчинки» зі збору коштів на лікування онкохворих дітей регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомили організатори акції.

«У Сумській єпархії стало доброю великопісною традицією брати участь у благодійній акції «До Світлого Дня – світлі вчинки», яку вона проводить спільно з обласною державною телерадіокомпанією. Я закликаю всіх, незалежно від віри чи невіри, незалежно від конфесії і світоглядних установок надати свою посильну допомогу діткам, які страждають від онкозахворювання», - зазначив у своєму Архипасторському посланні з нагоди початку акції єпископ Сумський і Охтирський Євлогій.

За його словами, дві попередні акції дозволили привернути увагу сумчан до проблеми дитячої онкології. У 2011 році в ході акції було зібрано 340 тисяч гривень, у 2012 р. – майже 400 тис. грн. На ці кошти було придбано дорогі медичні апарати, а також високотехнологічне обладнання для лікування онкохворих дітей.

У рамках акції в кожному храмі області будуть встановлені спеціальні скриньки для збору пожертвувань, а священнослужителі під час богослужінь розкажуть про важливість цієї благодійної справи.

За словами генерального директора Сумської ОДТРК Лариси Якубенко, за зібрані цього року кошти для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні буде придбаний мікробіологічний аналізатор – апарата, що дозволяє швидко і якісно робити аналізи.

Акція зі збору коштів онкохворим дітям триватиме на Сумщині під час Великого Посту аж до Великодня.