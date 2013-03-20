У Дніпропетровську автомобіль на смерть збив трьох пішоходів
09:29, 20 березня 2013Новини регіонів
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Легковик виїхав на зупинку
У Дніпропетровську сьогодні вранці автомобіль на смерть збив трьох пішоходів.
Як повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 4 Дніпропетровській області, ДТП сталося близько 8.00 на житловому масиві Перемога.
«У результаті зіткнення автомобіля BMW з легковим автомобілем одна з машин виїхала на зупинку і скоїла наїзд на людей», - повідомили в управлінні.
За попередніми даними загинули дитина і дві жінки.
На місці події працює підрозділ Держслужби з надзвичайних ситуаціях для запобігання загоряння автомобілів. З`ясовуються обставини ДТП.
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