У Дніпропетровську автомобіль на смерть збив трьох пішоходів

У Дніпропетровську сьогодні вранці автомобіль на смерть збив трьох пішоходів.

Як повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 4 Дніпропетровській області, ДТП сталося близько 8.00 на житловому масиві Перемога.

«У результаті зіткнення автомобіля BMW з легковим автомобілем одна з машин виїхала на зупинку і скоїла наїзд на людей», - повідомили в управлінні.

За попередніми даними загинули дитина і дві жінки.

На місці події працює підрозділ Держслужби з надзвичайних ситуаціях для запобігання загоряння автомобілів. З`ясовуються обставини ДТП.