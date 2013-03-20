Комісія розбереться з ситуацією щодо закриття "швидкої" в Уланові

Спеціальна урядова комісія з’ясує ситуацію навколо станції швидкої медичної допомоги у селі Уланів Вінницької області. Про це повідомив на прес-конференції в Києві прем’єр-міністр України Микола Азаров.

Підставою відрядити комісію у вінницьке село став сюжет на одному з телеканалів, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Сьогодні я прийняв рішення направити комісію Кабінету міністрів у село Уланів Вінницької області, щоб розібратися із ситуацією навколо цієї лікарнею: що саме там відбувається, чому», - заявив М.Азаров.

Він наголосив, що спеціалісти ретельно перевірять стан справ навколо медзакладу, вивчать, яким чином там організовано надання медичної допомоги населенню.

«Як можна залишити жителів села без швидкої допомоги? Я цього не допускаю. Ми запланували у поточному році дати країні тисячу сучасних машин швидкої допомоги. У минулому році дали теж майже тисячу. І в наступному році буде теж тисяча. Таких темпів модернізації не було ніколи. Ну, закуповували десь по 50-60 у рік», - заявив М.Азаров. Таким чином, підкреслив глава уряду, майже наполовину буде оновлено парк автомобілів «швидкої», який складається ще з «уазиків», виготовлених до 90-го року. «А чим ці «уазики» можуть будуть обладнані? У кращому випадку ношами. Я уже не говорю про те, що ця машина має бути оснащена діагностичним обладнанням, яке дозволить негайно встановити діагноз і невідкладно вжити заходи», - додав прем’єр-міністр.

Він наголосив, що за останні три роки вкладається левова частина ресурсів у модернізацію медицини. «Було поставлене завдання: у кожному обласному центрі мають з’явитися сучасні лікувально-діагностичні центри, у великих містах - значно обновилося діагностичне і лікувальне обладнання, щоб наш громадянин незалежно від місця проживання отримував висококваліфіковану медичну допомогу», - сказав М.Азаров.

При цьому він нагадав чиновникам: модернізація медицина у жодному разі не означає погіршення якості надання меддопомоги.

*** 18 березня телеканал ICTV повідомив, що більш як 18 тисяч жителів Уланова та 10-ти навколишніх сіл бояться залишитися без повноцінної медичної допомоги.

За інформацією телеканалу, раніше в Уланові була велика лікарня з хірургічним, терапевтичним і пологовим відділеннями загалом на 120 місць. Нині тут лише 40 ліжок терапії. Тепер взялися реформувати невідкладну допомогу, із трьох карет залишили тільки дві, скоротили двох лікарів і трьох санітарок. До того ж, відтепер, аби викликати місцеву швидку, мешканці села мають телефонувати у район, а уже звідти повідомлятимуть медбригаді, в який населений пункт потрібно їхати.

Натомість керівники центральної районної лікарні переконують, що нововведення не вплинуть на роботу пункту. Кажуть, в екстрених випадках допомагатимуть медики лікарні, які чергуватимуть у неробочий час, коли швидка буде на виїзді. Влада запевняє, станцію швидкої не закриватимуть, а скоротили лише працівників пенсійного віку.

Зараз селяни збирають підписи на захист станції швидкої, а на вихідних планують влаштувати акцію протесту.