У Києві водій збив дитину і втік
10:58, 20 березня 2013Новини регіонів
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ДАІ розшукує свідків
У Києві ДАІ розшукує водія, який збив дитину і втік з місця пригоди.
Як повідомили УНІАН у столичному управлінні Державтоінспекції, дорожньо-транспортна пригода сталася у Дніпровському районі на вулиці Березняківській, 24, вчора, 19 березня, о 18-й годині.
Невстановлений автомобіль скоїв наїзд на 12-річну дитину, яку з закритою черепно-мозковою травмою доставлено до лікарні.
За попередніми даними, у діях водія вбачається порушення п. 2.10 ПДР (залишення місця пригоди), йдеться в повідомленні.
ДАІ розшукує свідків цієї дорожньо-транспортної пригоди і просить надавати інформацію на телефон гарячої лінії 483-70-64.
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