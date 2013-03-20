Прикордонники повернули додому 9-річну "мандрівницю" з Румунії
13:29, 20 березня 2013Новини регіонів
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Знайшли у Чернівецькій області
Прикордонний наряд відділу «Красноїльськ» (Чернівецька область) неподалік кордону знайшов 9-річну дівчинку, громадянку Румунії.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, дівчинка грала разом з іншими підлітками, втратила орієнтування і потрапила на територію України. Під час зустрічі з українськими прикордонниками дитина не змогла нічого пояснити.
Поблизу українсько-румунського кордону з боку Румунії знаходиться населений пункт Лаура, де й живе дівчинка.
Прикордонники Чернівецького загону передали дитину представникам румунської поліції та батькам.
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