Загиблих через наїзд BMW на зупинку вже п'ятеро

У Дніпропетровську кількість загиблих унаслідок наїзду сьогодні вранці автомобіля на зупинку збільшилася до 5 чоловік.

Як повідомили УНІАН в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, від одержаних множинних внутрішніх ран померла ще одна потерпіла – жінка 1984 р.н.

У лікарні ім. Мечникова залишаються ще троє потерпілих - чоловік і 2 жінки.

«Одна жінка перебуває в дуже тяжкому стані», - повідомили в лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції начальник УМВС у Дніпропетровській області генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко повідомив журналістам подробиці ДТП: «По житловому масиву Перемоги з боку вул. Космічної рухався автомобіль Nissan X-Trail. Він здійснював лівий поворот, рухаючись на зелене світло світлофора. На 3-й смузі руху Nissan зіткнувся з BMW, який рухався у стрічному напрямі по крайній правій смузі. В результаті BMW продовжив некерований рух, правим боком врізався в рундук і вилетів на зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП 2 жінки і хлопчик 10 років загинули на місці події».

Ще одна жінка ,1988 р.н., за словами В.Бабенка, померла по дорозі до лікарні.

Зараз у лікарнях залишаються 4 потерпілих: 3 – в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова і 17-річний хлопець в обласній дитячій лікарні.

Водії автомобілів, за даними міліції, одержали легкі тілесні ушкодження.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вранці, 20 березня, в результаті зіткнення двох автомобілів один із них - BMW - виїхав на зупинку і здійснив наїзд на людей, які стояли там.

За даними прокуратури Дніпропетровської області, за результатами першочергових дій вже є підстави вважати, що у виникненні ДТП винні обидва водії. Буде вирішено питання про їхнє затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Почато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох людей).