На Київщину очікують потужні хуртовини та снігові замети
16:27, 20 березня 2013Новини регіонів
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Снігові замети
22-23 березня у Києві та області у зв`язку з переміщенням активного циклону очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 17-22 м/с, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
23-25 березня прогнозується зниження температури повітря вночі до 9-14° морозу, вдень до 3-8° морозу.
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