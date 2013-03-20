На Київщину очікують потужні хуртовини та снігові замети

22-23 березня у Києві та області у зв`язку з переміщенням активного циклону очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 17-22 м/с, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

23-25 березня прогнозується зниження температури повітря вночі до 9-14° морозу, вдень до 3-8° морозу.