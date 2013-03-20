Одещина: нафтової плями у Чорному морі вже немає

Державна служба надзвичайних ситуацій в Одеській області при обстеженні, проведеному спільно з Державної екологічної інспекції з довкілля охорони не виявило великої нафтової плями, що утворилася в акваторії в Одеської області внаслідок затоплення суховантажу «Микола Бауман» і розливу нафтопродуктів із судна «Тимекстрон-2».

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків зі ЗМІ і громадськістю управління ДСНС в Одеській області, 19 березня комісія у складі представників обласного управління ДСНС і Державної екологічної інспекції з довкілля охорони північно-західного регіону Чорного моря на вертольоті «Robinson 44» здійснила повітряне обстеження місця затоплення вищеназваного судна, а також - прилеглих територіальних вод України за координатами 45º 12`32"N, 29º 48` 00"E.

В результаті обстеження з висоти близько 200 м і радіусом обльоту до 2 км виявлені аварійний буй, швартовний канат і дерев`яна балка, яку видно за певною висотою хвиль. Слідів забруднення нафтопродуктами водної поверхні не встановлено, про що складено акт обстеження території.

Крім того, за інформацією начальника державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря Сергія Лихачова, відібрані проби води показали відсутність в них нафтопродуктів.

«ГУ ДСНС в Одеській області постійно проводить моніторинг ситуації щодо затоплення судна «Микола Бауман», - повідомили у відділі.

Також голова ДСНС Україна Михайло Болотських звернувся до міністра інфраструктури України Володимира Козака з пропозицією проведення міжвідомчої наради з вирішення питань здійснення протиаварійних заходів і реагування на подібні надзвичайні ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня зазнав катастрофи суховантаж «Микола Бауман» (прапор Молдови, порт приписки Джурджулешти) з екіпажем на борту. Катастрофа сталася в районі Старостамбульського гирла Дунаю.

У Ренійському районі Одеської області 11 березня з борту судна «Тимекстрон-2» стався розлив нафтопродуктів. Повідомлення про масляні плями надійшло від диспетчера Ренійського порту.

Дунайська прокуратура з нагляду за дотриманням законів у транспортній сфері внесла 11 березня до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення щодо факту забруднення Чорного моря нафтопродуктами, що витекли із судна «Микола Бауман» і Тимекстрон-2».

Площа нафтової плями становила більш як 840 тис. кв. метрів.