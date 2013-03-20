На Івано-Франківщині запровадили SMS-сповіщення про НС

В Івано-Франківській області запровадили SMS-систему раннього оповіщення про надзвичайні ситуації.

По це сьогодні повідомили УНІАН у державній службі надзвичайних ситуацій в Івано-Франкіській області.

Начальник управління ДСНС в області Володимир Чернецький наголосив: «Один із першочергових заходів, який мінімізує збитки від надзвичайних ситуацій та упереджує загибель людей – вчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Системи оповіщення, які діяли до цього часу, морально і фізично застаріли. Було опрацьовано питання залучення до оповіщення населення систем зв’язку мобільних операторів».

Зокрема, за словами В.Чернецького, облдержадміністрація уклала угоду з керівництвом компанії «Київстар», мобільний сигнал якої покриває 95% території Прикарпаття.

Після того, як керівник територіального управління ДСНС приймає рішення про оповіщення населення, інформація про надзвичайну ситуацію надходитиме до чергового і він розсилатиме SMS-повідомлення на місця, - пояснив В.Чернецький.

«Ця інформація буде доходити, починаючи від голови райдержадміністрації, міського голови, голови села чи селища, до активу села, - сказав В. Чернецький. – Це можуть бути депутати сільських рад, директор школи, вчителі, священики".

"У цих повідомленнях зазначатиметься: чи існує загроза підтоплення, зсуву, будь-яких інших явищ», - зазначив начальник управління.