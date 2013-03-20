У Вінниці через отруєння чадним газом госпіталізовано родину

У Вінниці через отруєння чадним газом госпіталізовано четверо людей, серед них 8-річна дитина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС у Вінницькій області.

19 березня вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у Вінниці у квартирі одного із житлових будинків на вул. 600-річчя сім’я отруїлася чадним газом.

Постраждали 27-річний батько, 26-річна мати, 8-річна дівчинка та їхній 25-річний родич.

Близько 11:00 дитину доставили у дитячу обласну лікарню, а дорослих – у першу міську. Наразі постраждалі у стані середньої важкості знаходяться під наглядом реаніматологів.