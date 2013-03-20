У Сумах роботу пересувного флюоромобіля продовжено на три дні

У Сумах 18-19 березня в рамках заходів до Всеукраїнського і Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом послугами пересувного флюоромобіля, який працює на вулицях обласного центру, скористалися більше 300 сумчан.

Як повідомили УНІАН у міському управлінні охорони здоров’я, оскільки можливість безкоштовно та оперативно пройти флюорографічне обстеження викликала велику зацікавленість у сумчан, прийнято рішення продовжити роботу спецавтомобіля до кінця тижня.

Відтак, за інформацією управління, 20 березня спецавтомобіль працює біля Медичного інституту СумДУ на Басах (вул. Санаторна, 31) до 16.00, а 21 і 22 березня флюоромобіль буде проводити обстеження населення на подвір’ї Української академії банківської справи з 9.00 до 16.00.

Крім того, в Сумах у четвер, 21 березня біля пам’ятника Шевченку о 12.00 відбудеться інформаційно-просвітницький захід, який проведе Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

За даними управління, за результатами обстежень випадків туберкульозу не виявлено.

Довідка УНІАН. Загалом у 2012 році в Сумах було вперше виявлено 128 хворих на туберкульоз, що менше, ніж у 2011 р. Серед них – 2 дитини та 4 підлітка.