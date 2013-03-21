У Сумській виправній колонії сталася пожежа
10:00, 21 березня 2013Новини регіонів
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Жертв та постраждалих немає
Вночі у деревообробному цеху Сумської виправної колонії № 116 виникла пожежа на площі 500 м кв.
Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі вогнем знищено сировину та пошкоджено устаткування.
Підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.
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